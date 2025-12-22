Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Personen nach versuchtem Kabeldiebstahl festgenommen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Heringen. Am Montagmorgen (22.12.), gegen 2.10 Uhr, meldete ein Anrufer Einbrecher auf einem Betriebsgelände in der Apothekerstraße. Noch vor Eintreffen der ersten Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld und Rotenburg flüchteten drei Personen zu Fuß in eine nahegelegene Kleingartenanlage. Vor einem von den Männern zurückgelassenen Fahrzeug stellten die Beamten größere Mengen Starkstromkabel im Wert von etwa 10.000 Euro fest, die zum Abtransport bereit gelegt worden waren.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen - unter Hinzuziehung eines Diensthundes sowie einer polizeilichen Wärmebildkamera - führten zunächst nicht zum Auffinden der Flüchtigen. Gegen 4.40 Uhr stellte eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld schließlich in der Straße "In der Aue" drei Personen fest und konnte diese als Tatverdächtige identifizieren. Die Männer im Alter von 30, 43 und 54 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeistation Bad Hersfeld sistiert. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

(Julissa Sauermann)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell