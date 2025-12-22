Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Haustür beschädigt - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstahl aus Kleingarten - Lagercontainer aufgebrochen - Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Haustür beschädigt

Alsfeld. Am Donnerstagmorgen (18.12.), in der Zeit von 8.30 bis 9.30 Uhr, beschädigten Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise einen Glaseinsatz der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Weitz-Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schlitz. Unbekannte versuchten sich in der Zeit von Donnerstagabend (18.12.), 18 Uhr, bis Freitagmorgen (19.12.), gegen 10 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Kirche" zu verschaffen. Dabei hebelten sie mittels nicht bekanntem Werkzeug an der Haustür und verursachten einen Sachschaden von rund 500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg. Im Zeitraum von Freitag (19.12), 17.45 Uhr, bis Samstag (20.12), 0.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Hauses. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Kleingarten

Homberg. Unbekannte begaben sich in der Zeit von Donnerstagmittag (18.12.), 13 Uhr, bis Samstagvormittag (20.12.), 10.30 Uhr, auf das Grundstück einer Kleingartenanlage in der Straße "Mühltal". Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer dort befindlichen Gartenhütte und entwendeten hieraus verschiedene Werkzeuge und Gartengeräte. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lagercontainer aufgebrochen

Grebenhain. Unbekannte begaben sich auf das Gelände eines Angelsportvereins in der Straße "Am Katzenteich" und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einem Lagercontainer, indem sie die Tür aufhebelten. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Festgestellt wurde der Einbruch am Sonntag (21.12.), gegen 13 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Lauterbach. Eine lebensältere Frau aus Lauterbach wurde am Samstag (20.12.) Opfer eines Trickbetrügers. Dieser klingelte mittags an der Haustüre der Frau, gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, die Frau sei Opfer eines Betruges geworden. Durch geschickte Gesprächsführung erschlich er sich das Vertrauen der Seniorin und brachte sie schließlich dazu, ihre EC-Karte an ihn auszuhändigen. Kurze Zeit später wurde ein vierstelliger Betrag Bargeld vom Konto der Frau abgehoben.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Figur, gepflegtes Erscheinungsbild

Ebenfalls am Samstagnachmittag klingelte ein Unbekannter an der Tür einer 81-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter der örtlichen Sparkasse aus. Auch er konnte die Seniorin davon überzeugen, ihm ihre EC-Karte zu übergeben. Kurze Zeit später klingelte das Telefon der Dame und ein weiterer angeblicher Mitarbeiter der Bank fragte unter einem Vorwand nach der PIN der EC-Karte. Glücklicherweise durchschaute der zwischenzeitlich eingetroffene Sohn der Frau die Masche, weshalb es nicht zur Übermittlung der PIN an die Betrüger kam.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 25-30 Jahre alt, circa 180 cm groß, blonde Haare zum Seitenscheitel gekämmt, Brillenträger, schwarze Kleidung, schwarze Lederjacke

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen am Samstag in Lauterbach machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Ihre Polizei gibt Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder an ihrer Haustür als Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, Wertsachen, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. Mittels sogenanntem "Call-ID-Spoofing" können Betrüger tatsächlich jede frei gewählte Rufnummer auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen und sich so das Vertrauen erschleichen

