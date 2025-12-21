Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Kinderspielzeug aufgefunden

BAD HERSFELD. Am Donnerstag (18.12.) beobachtete eine ältere Dame gegen 10:30 Uhr in der Jenaer Straße, nahe einer Bushaltestelle, wie vom Dach eines anfahrenden PKWs ein Karton mit einer neuen Kindereisenbahn herunterfiel. Die Person am Steuer bemerkte dies offenbar nicht und setzte die Fahrt fort. Die ältere Dame nahm den Karton an sich und gab ihn am nächsten Tag bei der Polizei ab. Nähere Angaben zu dem PKW konnte die ehrliche Finderin nicht machen. Vermutlich handelt es sich bei der Eisenbahn um ein Weihnachtsgeschenk. Damit dieses noch rechtzeitig unter den richtigen Baum kommt, möge sich die Verliererin bzw. der Verlierer unter der Tel.-Nr. 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld melden.

Zeuge beobachtet Unfallflucht

KIRCHHEIM. Am Freitag (19.10.), gegen 10:30 Uhr, touchierte eine 34-jährige Kirchheimerin beim Ausparken in der Rosenstraße einen nebenstehenden PKW und fuhr dann, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, davon. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Über das abgelesene Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges konnte die 34-Jährige ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit vier Verletzten BAD HERSFELD. Am Freitag (19.12.) kam es gegen 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und drei leichtverletzten Personen. Dabei fuhren die drei beteiligten PKW zunächst hintereinander, von Bad Hersfeld aus, in Richtung Ludwigsau. Circa 200 Meter hinter der sogenannten "Picasso-Kreuzung" wendete der vordere PKW plötzlich mitten auf der Fahrbahn. Der dahinter befindliche PKW-Fahrer, ein 53-jähriger Bad Hersfeld, bremste aufgrund dessen stark ab. Die nachfolgende PKW-Fahrerin, eine 78-jährige Ludwigsauerin, erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW des Bad Hersfelders auf. Die Ludwigsauerin und ihr Beifahrer, als auch der Bad Hersfelder wurden leicht verletzt. Der Beifahrer des Bad Hersfelders wurde schwerverletzt. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 6.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug, welches auf der Bundesstraße gewendet hatte und damit den Unfall auslöste, setzte die Weiterfahrt unvermittelt in Richtung "Picasso-Kreuzung" fort. Bislang ist von diesem nur bekannt, dass es sich um einen weinroten PKW gehandelt haben soll. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

PKW prallt gegen Straßenlaterne

HERINGEN. Am Samstag (20.12.) verlor ein 24-jähriger Bad Hersfelder gegen 19:45 Uhr in der Lengerser Straße, bei leichtsinnigen Fahrübungen auf dem öffentlichen Parkplatz eines Bergbauunternehmens, die Kontrolle über seinen Mietwagen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Zwei aufmerksame Zeuginnen verständigten die Polizei, deren Funkstreife vor dem, von den vier PKW-Insassen angeforderten, Abschleppdienst eintraf. Verletzt wurde niemand. An dem PKW sowie der Straßenlaterne entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 6.000 Euro. Den Fahrzeugführer muss, neben einem Bußgeld, auch damit rechnen, dass ihn die KFZ-Versicherung in Regress nimmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell