Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Diebstahl von Weihnachtssternen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Von einem Audi A4 entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (18.12.) und Freitagabend (19.12.) das hintere amtliche Kennzeichen "HEF-AM 799". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt im Hainchenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Weihnachtssternen

Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Langfinger zwischen Freitagnachmittag (19.12.) und Sonntagvormittag (21.12.) unerlaubt Zutritt zu dem umzäunten Gelände einer Hilfsorganisation in der Friedewalder Straße im Stadtteil Hohe Luft und entwendeten von dort zwei mittels LEDs beleuchtete Weihnachtssterne aus Holz. Die Sterne haben einen Wert von schätzungsweise 220 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

