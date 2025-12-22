Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Vogelsberg

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lanzenhain. Am Freitag (19.12.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein die Herbsteiner Straße von Herbstein kommend in Richtung Hochwaldhäuser Straße. An der Kreuzung Herbsteiner Straße / Hochwaldhäuser Straße wollte er nach links in Richtung Hochwaldhausen abbiegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Skoda Oktavia eines 36-Jährigen aus der Gemeinde Grebenhain, welcher mit seinem Skoda Oktavia die Hochwaldhäuser Straße in Richtung Eichenrod befuhr. Bei dem Unfall wurde die 29-jährige Beifahrerin des Skodas und ein mitfahrendes 5-jähriges Mädchen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 15.500 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

