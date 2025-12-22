POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Vogelsberg
Vogelsbergkreis (ots)
Zusammenstoß beim Abbiegen
Lanzenhain. Am Freitag (19.12.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein die Herbsteiner Straße von Herbstein kommend in Richtung Hochwaldhäuser Straße. An der Kreuzung Herbsteiner Straße / Hochwaldhäuser Straße wollte er nach links in Richtung Hochwaldhausen abbiegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Skoda Oktavia eines 36-Jährigen aus der Gemeinde Grebenhain, welcher mit seinem Skoda Oktavia die Hochwaldhäuser Straße in Richtung Eichenrod befuhr. Bei dem Unfall wurde die 29-jährige Beifahrerin des Skodas und ein mitfahrendes 5-jähriges Mädchen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 15.500 Euro. (Polizeistation Lauterbach)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell