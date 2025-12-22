Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verdächtiger Aufkleber - Einbrüche - Mutmaßlicher Giftköder - Diebstahl von Fahrradreifen - Auto beschädigt

Fulda (ots)

Verdächtiger Aufkleber

Dipperz. Im Lindenweg klebten Unbekannte zwischen Dienstagmittag (16.12.) und Donnerstagmittag (18.12.) einen Aufkleber auf eine Containertür einer Unterkunft. Aufgrund der Aufschrift wird ein möglicher fremdenfeindlicher Hintergrund geprüft. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Fulda. In der Saturnstraße versuchten Unbekannte zwischen Donnerstagabend (18.12.) und Freitagmorgen (19.12.) in einen landwirtschaftlichen Betrieb einzubrechen. Die Täter hebelten dazu ohne Erfolg an einer massiven Stahltür und verursachten so rund 100 Euro Sachschaden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte verschafften sich am Freitag (19.12.), zwischen 16.30 Uhr und 20.50 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Nikolausstraße und hebelten eine Wohnungstür auf. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck.

Mutmaßlicher Giftköder

Großenlüder. Am Freitagabend (19.12.), gegen 22 Uhr, war eine Frau mit ihrem Hund in der Straße "Am Bahnhof" unterwegs, als dieser einen auf einer Wiesenfläche liegenden Fleischbrocken fraß. Die Halterin konnte direkt eingreifen und ließ den Hund umgehend in einer Tierklinik behandeln. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Diebstahl von Fahrradreifen

Fulda. In der Rabanusstraße, Höhe Sturmiusstraße, stahlen Unbekannte am Samstag (20.12.), zwischen 18.20 Uhr und 23 Uhr, den Vorderreifen eines Pedelecs (Cube Kathmandu pro, Farbe: grau), das im Bereich eines Fahrradabstellplatzes abgestellt war.

Einbrüche in Wohnhäuser

Petersberg. In der Straße "Igelstück" brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (21.12.), zwischen 0.45 Uhr und 0.55 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf, durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden.

Fulda. In der Neuenberger Straße war ein Einfamilienhaus zwischen Samstagabend (20.12.) und Sonntagmorgen (21.12.), gegen 2.30 Uhr, Ziel Unbekannter. Hier hebelten Täter eine Balkontür auf, um in das Wohnhaus zu gelangen und stahlen Schmuck. Es entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Dipperz. Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag (21.12.) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rhönstraße ein. Hier hebelten sie ein Balkonfenster auf, um im Anschluss die Wohnräume nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Fulda. In der Nikolausstraße beschädigten Unbekannte am Sonntag (21.12.), zwischen 3 Uhr und 16 Uhr, die Frontscheibe eines silbernen BMW, der im Hinterhof eines Wohnhauses abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell