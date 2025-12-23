Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Geldbörse entwendet - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Neuenstein. Unbekannte Langfinger versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen die Haustür eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Untergeis aufzubrechen. Die Tür hielt den Versuchen stand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Festgestellt wurde der Einbruchsversuch am Montag (22.12.), gegen 12 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld. Ein 79-Jähriger befand sich am Montag (22.12.), gegen 12 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Klausstraße. Unbekannte Langfinger nutzten eine günstige Gelegenheit, um dem Mann seine Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Neuenstein. Von einem grauen VW Golf, der auf einem Parkplatz in der Geistalstraße in Aua geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagabend (21.12.) und Montagmorgen (22.12.) die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "ROF-AS 41". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

