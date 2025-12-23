PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Büroräume - Auto beschädigt

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Büroräume

Fulda. Im Zeitraum von Sonntag (21.12.), 16 Uhr, bis Montag (22.12.), 6.50 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Waschanlage in der Kreuzbergstraße und verschafften sich Zutritt zu den dortigen Büroräumen, indem sie eine Tür aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und verließen anschließend den Tatort ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Kalbach. Indem sie einen Zaun überstiegen, gelangten Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (17.12.) bis Montag (22.12.) auf das Gelände einer Tankstelle in der Gewerbestraße in Mittelkalbach. Anschließend beschädigten sie einen dort geparkten orangenen Suzuki Ignis mit einem nicht bekannten Gegenstand. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

