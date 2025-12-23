POL-OH: Versuchter Einbruch in Büroräume - Auto beschädigt
Fulda (ots)
Versuchter Einbruch in Büroräume
Fulda. Im Zeitraum von Sonntag (21.12.), 16 Uhr, bis Montag (22.12.), 6.50 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Waschanlage in der Kreuzbergstraße und verschafften sich Zutritt zu den dortigen Büroräumen, indem sie eine Tür aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und verließen anschließend den Tatort ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Auto beschädigt
Kalbach. Indem sie einen Zaun überstiegen, gelangten Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (17.12.) bis Montag (22.12.) auf das Gelände einer Tankstelle in der Gewerbestraße in Mittelkalbach. Anschließend beschädigten sie einen dort geparkten orangenen Suzuki Ignis mit einem nicht bekannten Gegenstand. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell