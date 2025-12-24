PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OH: Wildwechsel verursacht Kollision auf der B 254

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Dienstag, 23.12.2025, ereignete sich um 18:45 Uhr auf der Bundesstraße 254 zwischen Fulda und Großenlüder-Bimbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Ein Pkw Nissan, ein Pkw Ford und ein Pkw Audi fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Großenlüder. Kurz vor dem Parkplatz Bimbach bremste das vorausfahrende Fahrzeug aufgrund eines von rechts auf die Fahrbahn laufenden Rehs bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Ford kam ebenfalls zum Stehen, die 35-jährige Audi-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Dadurch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Sachschaden wird mit 25000 Euro beziffert. Der 36-jährige Fahrer des Pkw Ford erlitt leichte Verletzungen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

