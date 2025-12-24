Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wildwechsel verursacht Kollision auf der B 254

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Dienstag, 23.12.2025, ereignete sich um 18:45 Uhr auf der Bundesstraße 254 zwischen Fulda und Großenlüder-Bimbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Ein Pkw Nissan, ein Pkw Ford und ein Pkw Audi fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Großenlüder. Kurz vor dem Parkplatz Bimbach bremste das vorausfahrende Fahrzeug aufgrund eines von rechts auf die Fahrbahn laufenden Rehs bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Ford kam ebenfalls zum Stehen, die 35-jährige Audi-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Dadurch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Sachschaden wird mit 25000 Euro beziffert. Der 36-jährige Fahrer des Pkw Ford erlitt leichte Verletzungen.

