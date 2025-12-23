PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eine leichtverletzte Person und hoher Sachschaden infolge einer Vorfahrtverletzung

Fulda (ots)

Fulda. Sachschaden in Höhe von 100.000 EUR und eine leichtverletzte Person sind die Folge einer Vorfahrtverletzung, welche sich am Dienstagmittag gegen 11:45 Uhr in Künzell ereignete. Die 75-jährige Führerin eines Porsche Macan befuhr die Wasserkuppenstraße in Richtung Milseburgstraße und missachtete die Vorfahrtregelung "rechts vor links" die für den 33-jährigen Fahrer eines Audi A 4 galt, welcher von der Milseburgstraße in die Wasserkuppenstraße einbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge infolgedessen die Porschefahrerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 100.000 EUR

