Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Einbrüche am Wochenende 19.-21.12.2025

Mayen, Mertloch, Mendig, Trimbs (ots)

Am Wochenende vom 19.12.-21.12.2025 kam es in mehreren Ortschaften im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Am späten Freitagabend wurden mehrere Wohnhäuser in Mayen im Bereich Eichenstraße und Haselnussweg durch bislang unbekannte Täter aufgesucht. Am gleichen Abend kam es auch zu einem Einbruch in ein Anwesen in Niedermendig in der Pellenzstraße. Vermutlich am gleichen Abend oder möglicherweise auch in der Nacht davor kam es auch in Mertloch in der Maifeldstraße zu einem Einbruch in ein Anwesen. Am Samstagabend wurde in ein Haus in Trimbs im Bereich Florianstraße eingebrochen. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten, werden an die Polizei in Mayen erbeten. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet jederzeit und möglichst ohne Zeitverzug an die Polizei gemeldet werden können.

