POL-PDMY: Diebstahl von Aprilia Roller
Ochtendung, Polcher Straße (ots)
In der Nacht vom 19.12. auf den 20.12.2025 wurde in Ochtendung, Polcher Straße ein weißer Aprilia Roller entwendet. Der Roller befand sich zu diesem Zeitpunkt im Hof des Eigentümers. Am Nachmittag des 20.12.2025 wurde der Roller in Kruft im Mühlenweg aufgefunden und konnte dem Besitzer übergeben werden. Hinweise zum Täter werden an die Polizei in Mayen erbeten.
