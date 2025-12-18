Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit einem Hund in Trimbs

Trimbs (ots)

Am 12.12.2025, zwischen 14:00-15:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Trimbs ein freilaufender Hund, bei einem Verkehrsunfall, vermutlich verletzt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Hund in Richtung der Ortschaft Welling und konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Der Besitzer oder mögliche Hinweisgeber möchten sich bitte bei der Polizei in Mayen melden.

