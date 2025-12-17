PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bewerbertraining bei der Polizeiinspektion Cochem

Cochem (ots)

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Polizei Cochem ein Bewerbertraining für interessierte Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, Am Samstag, den 29.112025 begrüßten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, Sven Horn, Christine Müller, Anne Zenz und Robert Ewen 15 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15-19 Jahren bei der Polizeiinspektion Cochem. Dort konnten die Schüler bei einem Computertest feststellen, welche Aufgaben sie im Bewerbungsverfahren lösen müssen. Nach der Vorstellung der Polizeiinspektion sowie der Führungs- und Einsatzmittel der Polizei, folgte der Sporttest im Moselstadion der Stadt Cochem. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und gaben an, dass dieses Training sie in der Entscheidung bestärkte, sich bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu bewerben. Im neuen Jahr wird die Polizeiinspektion Cochem wieder ein Bewerbungstraining veranstalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671- 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

