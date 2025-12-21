PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines E-Bikes in Thür

Thür, Neustraße (ots)

Am 18.12.2025 wurde in Thür, Neustraße in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein hochwertiges E-Bike vom Privatgrundstück entwendet. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt zu Besuch bei einem Bekannten und stellte sein E-Bike im genannten Zeitraum dort ab. Am E-Bike befindet sich laut Angaben des Geschädigten eine kleine Kuhglocke. Hinweise zum Diebstahl werden an die Polizei in Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 17:01

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit einem Hund in Trimbs

    Trimbs (ots) - Am 12.12.2025, zwischen 14:00-15:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Trimbs ein freilaufender Hund, bei einem Verkehrsunfall, vermutlich verletzt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Hund in Richtung der Ortschaft Welling und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der Besitzer oder mögliche Hinweisgeber möchten sich bitte bei der Polizei in Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:23

    POL-PDMY: Versuchte Diebstähle auf Baustelle

    Rüber, Lerchenweg (ots) - In der Nacht vom 16. auf 17.12.2025, versuchten bislang unbekannte Täter auf der eingerichteten Baustelle im Lerchenweg, mehrere Diebstähle zu begehen. Zunächst versuchten die Diebe gewaltsam das Schloss und die Fahrertür eines Radladers aufzuheben, was ihnen jedoch nicht gelang. Darauf hin schlugen sie die Scheibe an dem Baustellenfahrzeug ein. Bei in der Nähe befindlichen Baucontainern ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 15:48

    POL-PDMY: Mehrere Geschäftseinbrüche im Bereich der Grafschaft

    Grafschaft (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Freitag, 12.12.2025, auf Samstag, 13.12.2025, kam es im Bereich der Grafschaft zu insgesamt drei Einbrüchen in Geschäftsräume. In Grafschaft-Bengen, Gimmiger Straße, drangen bislang unbekannte Täter von der Straßenseite aus in ein Geschäft ein, indem sie zunächst einen Rollladen hochdrückten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren