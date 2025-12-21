Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines E-Bikes in Thür

Thür, Neustraße (ots)

Am 18.12.2025 wurde in Thür, Neustraße in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein hochwertiges E-Bike vom Privatgrundstück entwendet. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt zu Besuch bei einem Bekannten und stellte sein E-Bike im genannten Zeitraum dort ab. Am E-Bike befindet sich laut Angaben des Geschädigten eine kleine Kuhglocke. Hinweise zum Diebstahl werden an die Polizei in Mayen erbeten.

