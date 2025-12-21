PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperliche Auseinandersetzungen während Gaststättenbesuch

Mayen, Marktstraße (ots)

In der Nacht vom 20.12. auf den 21.12.2025 ereigneten sich in einer Gaststätte in der Marktstraße in Mayen gleich zwei körperliche Auseinandersetzungen.

Bei der ersten, die sich gegen 22.30 Uhr ereignete, gerieten zwei männliche Personen im Alter von 28 und 17 Jahren mit einem weiteren 42jährigen Besucher der Gaststätte in Streit. Im Rahmen dessen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten, bei dem der 42jährige leicht verletzt wurde. Die Parteien konnten durch die Polizei getrennt werden, die zwei Verursacher der Streitigkeiten verbrachten im Anschluss die Nacht im Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Mayen.

Gegen 02:14 Uhr wurde die Polizei in Mayen erneut zu Hilfe gerufen, weil es in der gleichen Gaststätte erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hier hatte eine 32jährige Frau eine andere 41jährige Frau ins Gesicht geschlagen, diese wurde dabei leicht verletzt.

In allen geschilderten Fällen wurden durch die Polizei Strafanzeigen wegen Körperverletzungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

