Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gerüstteile des Fernmeldeturm "Am Hoherodskopf" lösten sich durch Sturm - niemand verletzt und kein Sacchschaden - Bereich aktuell gesperrt - Sicherungsmaßnahmen laufen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Vogelsbergkreis (ots)

ERSTMELDUNG:

In der Nacht zum Mittwoch (24.12.) lösten sich offenbar durch den zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Sturm mehrere Gerüstteile am Fernmeldeturm auf dem Hoherodskopf im Bereich Schotten - Breungesheim. Der Turm ist aktuell wegen Arbeiten am Außenbereich mit einem größeren Baugerüst eingerüstet. Passanten berichteten von bis zu fünf Alutrittplatten des Gerüstes, die sich gelöst hatten und zu Boden fielen. Durch die Gerüstteile entstand weder Personen- noch Sachschaden. Aktuell (Stand 10 Uhr) ist die Feuerwehr und die Polizei vor Ort im Einsatz, um den Bereich zu sichern. Besucher werden gebeten, den Bereich zu meiden, da auch der Parkplatz um den Fernmeldeturm aktuell gesperrt ist. Eine Fachfirma wird zeitnah das Gerüst instand setzen, wobei die Mitarbeiter erst gegen Mittag eintreffen können. Sobald neue Informationen zu dem Vorfall vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.

ERGÄNZUNG:

Die Fachfirma zur Sicherung des Spezialgerüstes traf gegen Mittag ein und begann um 14 Uhr mit den eigentlichen Arbeiten. Man geht von einem Zeitansatz von rund vier Stunden aus, so dass das das Gerüst etwa um 18 Uhr wieder vollständig gesichert ist. Die Sperrung des Parkplatzes wird so lange andauern. Bei dem Gerüst handelt es sich um eine Konstruktion an der Unterseite der Plattform, die zur Aufbringung von Spritzbeton errichtet wurde. Die abgerissenen Platten sind offenbar eine Art Schalbretter, die durch den Wind der vergangenen Nacht aus der Verankerung gerissen wurden. Bilder des Fernmeldeturms mit dem Gerüst und den abgerissen Platten sind als Anlage beigefügt.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell