Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Alkoholisierter Straftäter tritt gegen Polizisten am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig (ots)

Am Freitagabend kontrollierten Beamten der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof in Leipzig. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Dort angekommen, wehrte sich der 46-jährige Pole. Er versuchte mittels Fuß in Richtung der Beamten zu treten. Dabei wurde er von Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Pole einen Wert von rund 2,3 Promille besaß.

Später wurde auch noch bekannt, dass der polnische Staatsangehörige durch die Staatsanwaltschaft Leipzig mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde nach Vorführung beim Amtsgericht Leipzig in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Bundespolizei Leipzig leitet zusätzlich ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Hausfriedensbruch ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell