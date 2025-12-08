Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Neuer Ein- und Ausreiseprozess für Drittstaatsangehörige - Entry/Exit System (EES) nun auch am Flughafen Leipzig/Halle

Leipzig/ Halle (ots)

Ab dem 10. Dezember 2025 ändert sich für Drittstaatsangehörige der Prozess der Ein- und Ausreise in die Europäische Union am Flughafen Leipzig/Halle. Mit der schrittweisen Einführung des neuen Grenzsystems werden die traditionelle Passstempelung perspektivisch ersetzt und u. a. Lichtbilder und Fingerabdruck sowie die Ein- und Ausreisedaten digital erfasst. Für Passagiere aus der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz ergeben sich keine Änderungen.

Das EES ist Teil der Smart-Borders-Agenda der EU und soll die Außengrenzen des Schengen-Raums durch eine moderne, interoperable IT-Lösung stärken. Neben einer besseren, biometriegestützten Identifizierung von Personen ermöglicht das System eine genauere Erfassung der Aufenthaltsdauer und leistet einen Beitrag zur Bekämpfung von Kriminalität und irregulärer Migration.

Ziel ist es, Grenzkontrollen effizienter, sicherer und europaweit einheitlich zu gestalten.

Die Bundespolizei arbeitet eng mit dem Flughafen Leipzig/Halle zusammen, um den Passagieren einen reibungslosen Übergang und ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Fluggäste werden gebeten, sich vor ihrer Reise über die neuen Verfahren zu informieren

Weitere Informationen über das Entry/Exit System sowie die neuen Abläufe für Reisende sind auf der Website der Bundespolizei unter https://bundespolizei.de/travel verfügbar.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell