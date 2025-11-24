Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Hunger treibt Graffiti-Sprayer in die Arme der Bundespolizei

So abgebrüht muss man erst einmal sein: Drei Jugendliche fielen am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr einer Streife der Bundespolizei in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof Leipzig auf. Sie hatten verdächtige Farbanhaftungen an ihrer Kleidung.

Da kurz zuvor ein Zug in der Nähe des Hauptbahnhofs auf rund 40 Quadratmetern besprüht wurde, machte dies die Beamten stützig. Sie kontrollierten die Jugendlichen und stellten neben Sprayer-Utensilien bei einem 18-Jährigen auch noch ein Reizgas ohne Kennzeichnungen sowie einen Generalschlüssel der Deutschen Bahn AG fest. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen am Hauptbahnhof untermauerte den Tatverdacht gegen die drei Jugendlichen.

Gegen die 17- bzw. 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Der 18-Jährige Leipziger, der den Schlüssel und das Reizgas bei sich führte muss sich zudem wegen Unterschlagung und Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten. Seine Wohnung wurde nach richterlicher Anordnung durchsucht und weitere Gegenstände der Deutschen Bahn sichergestellt. Die Beweismittel werden nun ausgewertet. Dabei wird auch die Zuordenbarkeit zu bisher ungeklärten Straftaten geprüft. Gesicherte, öffentliche Posts in sozialen Netzwerken lassen diesen Verdacht zu.

