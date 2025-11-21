Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Jugendgruppe greift 14-Jährigen an und setzt Reizgas gegen ihn ein- 19 Personen verletzt

Leipzig (ots)

Gestern Nachmittag griffen mehrere Jugendlichen einen 14-Jährigen in einem Restaurant am Hauptbahnhof in Leipzig an und setzten dabei auch Reizgas ein. In der Folge wurden mehrere Per-onen verletzt und mussten teils ärztlich versorgt werden.

Gestern, gegen 14:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof alarmiert: In einem Restaurant war es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen.

Vor Ort stellten die Beamten mehrere Personen fest, die über Augenreizungen und Husten und Unwohlsein klagten. Das Restaurant musste kurzfristig geschlossen werden.

Anhand von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen sollen mehrere Jugendliche einen 14-Jährigen in die Filiale verfolgt und dort unmittelbar mit Fußtritten angegriffen haben. Dabei hat mindestens ein Tatverdächti-ger auch Reizgas gegen den Jugendlichen eingesetzt. Die Bundespolizei konnte anhand der Aufzeichnungen vier Tatverdächtige bekannt machen. Alle vier sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Gegen sie und drei weitere, bisher unbekannte Personen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Er-mittlungen dauern an.

Die 19 Geschädigten wurden teilweise vor Ort ärztlich versorgt. Eine 53-jährige Frau musste in die Notaufnahme gebracht werden.

Das Restaurant wurde gelüftet und blieb bis 15:30 Uhr geschlossen.

