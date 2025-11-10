PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Einreise verweigert

Leipzig (ots)

Gleich zwei Reisenden wurde am Freitagabend, den 07.November 2025 am Flughafen Leipzig/Halle die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert. In beiden Fällen waren die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt.

Gegen 18:20 Uhr erschien ein afghanischer Staatsangehöriger zur Einreise aus Istanbul. Da er den, im Visum genannten, erforderlichen Geldbetrag nicht vorweisen konnte, wurde ihm die Einreise verwehrt. Eine ebenfalls in der Maschine reisende Weißrussin legte ein italienisches Visum zur Einreise vor. Die Frau hatte jedoch gar nicht vor, nach Italien zu reisen, sondern wollte ihre in Halle an der Saale wohnhafte Nichte besuchen. Auch ihr wurde daher die Einreise verweigert.

Beide reisten zurück nach Istanbul.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:50

    BPOLI L: "Wildpinkler" muss hinter Gitter

    Leipzig (ots) - Dass ihn ausgerechnet seine Notdurft hinter "schwedische Gardinen" führt, damit hätte ein 48-jähriger Deutscher sicher nicht gerechnet. Der Mann urinierte am Samstagabend gegen eine Wand des Hauptbahnhofs in Leipzig und wurde dabei von der Bundespolizei erwischt. Die Beamten überprüften den Mann und stellten dabei fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht in Borna hatte ihn Ende des ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:00

    BPOLI L: "...ich habe eine Bombe im Koffer..."

    Leipzig (ots) - Diese Worte können für einen 58-jährigen Deutschen teuer werden. Eigentlich wollte der 58-Jährige am Reformationstag vom Flughafen Leipzig/Halle nach Ägypten fliegen. Doch bei der Luftsicherheitskontrolle war für ihn und seine fünf Begleiter Schluss. Während der Sicherheitskontrolle äußerte er, dass er eine Bombe im Koffer hat. Auch auf Nachfrage des Sicherheitspersonals wiederholte er seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren