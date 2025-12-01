Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Dieser vermeintliche Scherz endete alles andere als spaßig

Leipzig (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2:00 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Leipzig alarmiert: Ein "Golf-Caddy" der Deutschen Bahn wurde von Unbekannten in Richtung Osthalle geschoben und blieb beim Versuch, diesen die Treppen hinunter zu transportieren stecken.

Vor Ort fanden die Beamten das Fahrzeug in deutlicher Schieflage (siehe Bild) und zudem beschädigt auf den Abgangstreppen zur Osthalle. Anhand der Videoaufzeichnungen vom Hauptbahnhof konnte im Nahbereich eine Gruppe Heranwachsender gestellt werden. Die vier Männer im Alter von 19-24 Jahren waren augenscheinlich alkoholisiert.

Sie müssen sich nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantwor-ten. Die Schadenshöhe am "Caddy" steht noch aus.

