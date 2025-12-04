Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erneut Sprayer erwischt

Leipzig (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14:45 Uhr erwischte die Bundespolizei erneut drei Graffitisprayer im Bereich des Hauptbahnhofs Leipzig. Ein Triebfahrzeugführer hatte die Drei bei ihren Schmierereien beobachtet und die Beamten informiert.

Obwohl die Jugendlichen flüchteten, konnten sie im unmittelbaren Tatortumfeld gestellt werden. Die 18-, 20- und 22-jährigen Jungen hatten frische Farbanhaftungen an ihrer Kleidung und diverse Sprayer-Utensilien bei sich.

Alle drei erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Für den 18-Jährigen nicht das erste Strafverfahren. Erst am 22.November 2025 wurde er im Bereich des Hauptbahnhofs Leipzig beim Sprayen erwischt.

