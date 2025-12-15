Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Pulli aus, sonst ...

Leipzig (ots)

Die Logos zweier Vereine auf seinem Pullover waren der Grund, warum ein 31- Jähriger Fußball-Fan am Samstagabend auf der Wache der Bundespolizei landete.

Kurz zuvor war der Mann mit seiner Freundin in der S-Bahn zum Haupt-bahnhof Leipzig unterwegs. Beim Ausstieg verfolgte die beiden eine Gruppe von ca. 15 Personen. Diese bedrohten den 31-Jährigen auf dem Weg in Richtung Ausgang und sollen ihn geschlagen haben. Der Mann sollte seinen Pullover ausziehen, "sonst wisse er, was ihm drohe". Um weiteren Repressalien zu entkommen, tat er dies und übergab den Pullover an die Gruppe.

Die Bundespolizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Raubs ein und sicherte diverse Videoaufzeichnungen vom Hauptbahnhof und der S-Bahn. Die Aufnahmen werden nun von der ermittelnden Polizeidirekti-on Leipzig ausgewertet.

