Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Mann mit Messer leistet Widerstand am Hauptbahnhof Leipzig

Leipzig (ots)

Am 6. Dezember, gegen 22:45 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert: Laut einem reisenden Fußball-Fan aus Frankfurt/M., sollte sich auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs in Leipzig ein Mann mit einem Messer aufhalten.

Vor Ort stellten die Beamten den Mann fest. Als sie ihn durchsuchen wollten, sperrte sich der 32- Jährige und musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden.

In seiner Jackentasche fanden die Beamten neben dem Messer ein Pfefferspray sowie diverse Dokumente, wie einen Führerschein, einen Personalausweis und eine Bahncard, welche nicht auf den Mann ausgestellt waren.

Der Algerier muss sich nun wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung und Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Unterschlagung verantworten.

Ergänzender Hinweis:

Vom 14. November 2025 bis zum 22. Dezember 2025, jeweils Freitag bis Sonntag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages ist es verboten, gefährliche Gegenstände (Pfeffersprays, Schlaggegenstände usw.) am Leipziger Hauptbahnhof einschließlich der Station Leipzig Hauptbahnhof (tief) mitzuführen! Im Falle von Zuwiderhandlungen können Gegenstände sichergestellt und ein Zwangsgeld festgesetzt werden.

