POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Romrod - Gartenhütte brennt komplett nieder

Am Samstag, 27. Dezember 2025, wurden mehrere Feuerwehren sowie die Polizei zu einem Brand nach Romrod gerufen. Dort war eine Gartenhütte im Bereich der Straße "Am Eckstein" in Brand geraten.

Zuvor hatte ein Zeuge gegen 16:40 Uhr die Flammen bemerkt und umgehend die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreis verständigt. Die alarmierten Feuerwehren Romrod, Zell und Nieder-Breidenbach waren im Anschluss mit 30 Einsatzkräften vor Ort; ebenso die Polizei Alsfeld mit einer Streifenwagenbesatzung.

Zum Brandzeitpunkt befand sich eine Person in der Gartenhütte. Diese wurde beim Versuch den Brandherd einzudämmen leicht verletzt; konnte jedoch nach kurzer Behandlung vor Ort entlassen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch eine defekte Gasflasche mit der ein Heizstrahler betrieben wurde ausgelöst. Weitere Ermittlungen hierzu erfolgen durch die Kriminalpolizei Alsfeld.

Die Gartenhütte selbst wurde durch den Brand komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei derzeit mit 10.000 EUR beziffert.

