POL-HA: Freie Sicht im Straßenverkehr: Witterungsbedingte Überprüfung des Lieferverkehrs durch die Hagener Polizei

Hagen (ots)

Am Montag (05.01.) führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei in der Buschmühlenstraße Kontrollen des Lieferverkehrs durch. Im Fokus der Beamten stand die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Aufgrund der vorherrschenden Witterung achteten die Einsatzkräfte vor allem darauf, ob die Fahrzeugführer eine uneingeschränkte Sicht hatten und die Windschutzscheiben vollständig von Eis und Schnee befreit waren. Gerade in der Winterzeit ist eine freie Sicht für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich. Vereiste oder beschlagene Windschutzscheiben schränken das Sichtfeld erheblich ein und können gefährliche Situationen verursachen. Wer nur ein "Guckloch" freikratzt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern vor allem Unfälle.

Die Polizisten überprüften zudem, ob sich gefährliche Schnee- und Eisablagerungen auf den Fahrzeugdächern befanden. Auch hier besteht ein erhebliches Risiko, wenn Schnee während der Fahrt herabrutscht oder wenn sich Eisplatten lösen und nachfolgende Fahrzeuge treffen. Auch beim Bremsen kann Schnee auf die Frontscheibe rutschen und die Sicht plötzlich komplett verdecken. Deshalb gilt: Vor Fahrtantritt müssen Scheiben, Spiegel, Beleuchtung und das Fahrzeugdach vollständig befreit sein.

Die Bilanz der witterungsbedingten Kontrollen am Montagvormittag: Die Polizisten stellten acht Verstöße hinsichtlich des nicht ausreichenden Entfernens von Eis und Schnee an und auf den Fahrzeugen fest. Eine Person war nicht angeschnallt, in einem Fall kontrollierten die Einsatzkräfte ein Lieferfahrzeug, bei dem die Hauptuntersuchung abgelaufen war. Sie fertigten eine Mängelkarte.

Die Hagener Polizei führt auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durch. Das klare Ziel dabei ist, auf Risiken aufmerksam zu machen, Unfälle zu verhindern und dafür zu sorgen, dass alle sicher ans Ziel kommen. Denn bereits ein paar Minuten mehr Zeit vor der Abfahrt können Leben retten. (arn)

