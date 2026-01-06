PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Freie Sicht im Straßenverkehr: Witterungsbedingte Überprüfung des Lieferverkehrs durch die Hagener Polizei

Hagen (ots)

Am Montag (05.01.) führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei in der Buschmühlenstraße Kontrollen des Lieferverkehrs durch. Im Fokus der Beamten stand die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Aufgrund der vorherrschenden Witterung achteten die Einsatzkräfte vor allem darauf, ob die Fahrzeugführer eine uneingeschränkte Sicht hatten und die Windschutzscheiben vollständig von Eis und Schnee befreit waren. Gerade in der Winterzeit ist eine freie Sicht für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich. Vereiste oder beschlagene Windschutzscheiben schränken das Sichtfeld erheblich ein und können gefährliche Situationen verursachen. Wer nur ein "Guckloch" freikratzt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern vor allem Unfälle.

Die Polizisten überprüften zudem, ob sich gefährliche Schnee- und Eisablagerungen auf den Fahrzeugdächern befanden. Auch hier besteht ein erhebliches Risiko, wenn Schnee während der Fahrt herabrutscht oder wenn sich Eisplatten lösen und nachfolgende Fahrzeuge treffen. Auch beim Bremsen kann Schnee auf die Frontscheibe rutschen und die Sicht plötzlich komplett verdecken. Deshalb gilt: Vor Fahrtantritt müssen Scheiben, Spiegel, Beleuchtung und das Fahrzeugdach vollständig befreit sein.

Die Bilanz der witterungsbedingten Kontrollen am Montagvormittag: Die Polizisten stellten acht Verstöße hinsichtlich des nicht ausreichenden Entfernens von Eis und Schnee an und auf den Fahrzeugen fest. Eine Person war nicht angeschnallt, in einem Fall kontrollierten die Einsatzkräfte ein Lieferfahrzeug, bei dem die Hauptuntersuchung abgelaufen war. Sie fertigten eine Mängelkarte.

Die Hagener Polizei führt auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durch. Das klare Ziel dabei ist, auf Risiken aufmerksam zu machen, Unfälle zu verhindern und dafür zu sorgen, dass alle sicher ans Ziel kommen. Denn bereits ein paar Minuten mehr Zeit vor der Abfahrt können Leben retten. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 07:00

    POL-HA: Fahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt diese Person?

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Bereits am 11.06.2025 kam es in den Räumlichkeiten der Sparkasse an Volme und Ruhr in der Hagener Innenstadt zu dem Diebstahl einer EC-Karte und anschließenden rechtswidrigen Abhebungen von Bargeld an einem Geldautomaten. Der Polizei liegt jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person oder ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:28

    POL-HA: Zeugen nach Einbruch gesucht - haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht?

    Hagen-Haspe (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (02.01.) und Sonntagnachmittag (04.01.) kam es in der Straße Am Quambusch in Haspe zu einem Einbruch. Ein Zeuge bemerkte, dass im Haus seiner Nachbarn Licht im Keller brannte und die Terrassentür offen stand. Im Flur wurde augenscheinlich ein Schrank durchwühlt. Da die Eigentümer nicht zuhause waren, verständigte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren