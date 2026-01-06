POL-HA: Brand an einer Lagerhalle - wer kann Hinweise geben?
Hagen-Dahl (ots)
In Dahl kam es am Montagabend (05.01.2026) zu einem Brand an einer Lagerhalle. Das Feuer entstand etwa gegen 21.30 Uhr auf einem Firmengelände an der Ladestraße. Laut Zeugen habe sich das Feuer im Bereich von Kaminhölzern entzündet, die auf dem Gelände vor der Halle gelagert wurden. Infolgedessen gerieten die Fassade sowie der Dachbereich der Lagerhalle in Brand. Auch innerhalb der Halle waren deutliche Brandspuren und -schäden erkennbar. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache vor. Die Hagener Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Wer Hinweise zum Brandgeschehen oder zu einer möglichen Täterschaft geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell