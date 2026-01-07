Polizei Hagen

POL-HA: Bewohner verlassen Wohnung zum Einkaufen - Einbrecher nutzen Abwesenheit

Hagen-Mitte (ots)

In der Straße "Am Hauptbahnhof" verließen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Dienstag (06.01.2026) gegen 17 Uhr ihre Wohnung. Als sie um 18.30 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass Einbrecher die Wohnung gewaltsam geöffnet und die Räume durchwühlt hatten. Die Täter stahlen eine Armbanduhr sowie Ausweispapiere und entkamen unerkannt.

Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hagen nimmt Zeugenhinweise jederzeit telefonisch unter der 02331 986 2066 entgegen. (rst)

