Polizei Hagen

POL-HA: Container mit 40 Tonnen Stahlschrott von Firmengelände entwendet - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Vorhalle (ots)

Unbekannte Täter stahlen im Zeitraum zwischen Freitag (19.12.2025) und Mittwoch (07.01.2026) zwei Container mit Stahlschrott von einem Firmengelände an der Straße "Am Ringofen". Sie öffneten das Schloss eines Tores auf gewaltsame Art und Weise und gelangten so auf das umzäunte Gelände. Dort entwendeten sie die zwei Container, in denen sich etwa 40 Tonnen Stahlschrott befanden.

Die Polizei Hagen ermittelt nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell