Polizei Gütersloh

POL-GT: Junge E-Scooter-Fahrerin angefahren - Zeugen für Unfallflucht an der Carl-Benz Straße gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Donnerstagmittag (18.12., 13.35 Uhr) befuhr eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin die Carl-Benz Straße in Richtung Beerenstraße. Den Angaben nach wurde sie von einem Autofahrer überholt und touchiert. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr weiter ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Lieferwagen gehandelt haben. Am Steuer saß ein Mann.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Unfallfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell