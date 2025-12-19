Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Holter Straße - 81-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Donnerstagnachmittag (18.12., 14.35 Uhr) ereignete sich auf der Holter Straße im Ortsteil Kaunitz ein Alleinunfall eines 81-jährigen Autofahrers, der sich dabei schwer verletzte.

Zuvor befuhr der Mann aus Verl mit einem VW die Holter Straße von Neuenkirchen in Richtung Kaunitz. Einige Hundert Meter nach der Einmündung Oststraße verlor der VW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum am Straßenrand und schleuderte in der Folge nach rechts in den dort angrenzenden Straßengraben.

Zeugen verständigten umgehend Feuerwehrkräfte, den Rettungsdienst und die Polizei. Aufgrund der starken Deformierung des Fahrzeugs, konnte sich der 81-Jährige nicht selbstständig befreien. Kräfte der Feuerwehr entfernten hierfür mit technischen Hilfsmitteln die Fahrzeugtüren sowie auch das Fahrzeugdach.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Ein VU-Team der Polizei Paderborn übernahm die qualifizierte Unfallaufnahme vor Ort. Durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen wurde später der stark beschädigte VW geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell