Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall am Heerdamm

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Donnerstagabend (19.12., 19.00 Uhr) verunfallte ein 19-jähriger Warendorfer auf dem Heerdamm mit einem 5er BMW. Auf dem Beifahrersitz saß eine 17-jährige Jugendliche aus Everswinkel. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Der 19-Jährige befuhr mit dem BMW den Heerdamm in Richtung Münsterstraße. In Höhe des Haarwegs kam er innerhalb einer Kurve von der Fahrbahn an. Kollidierte mit Verkehrszeichen und Bäumen. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zeugen informierten die Polizei.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Zudem passte das am Auto angebrachte Kennzeichen nicht zu dem BMW. Das Auto wurde sichergestellt. Der 19-Jährige wurde zur Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Um die auslaufende Betriebsstoffe vor Ort kümmerten sich die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

