Polizei Gütersloh

POL-GT: 77-jährige Dame verstirbt nach Unfall in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Dienstagnachmittag (16.12., 16.05 Uhr) ereignete sich auf der Nordstraße in Höhe der Theenhausener Straße ein Verkehrsunfall. In der Folge verstarb eine 77-jährige Autofahrerin aus Harsewinkel.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlung ergab sich folgender Unfallhergang:

Die 77-jährige Frau befuhr mit einem Toyota Yaris die Nordstraße in Richtung Theenhausener Straße. Sie beabsichtigte nach links auf die Theenhausener Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Frau aus Halle (Westf.) mit einem Seat Ibiza die Theenhausener Straße in Richtung Werther (Westf.). Im Bereich der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Autofahrerinnen. Beide Unfallbeteiligten klagten vor Ort über Verletzungen und begaben sich eigenständig zur Behandlung in die hinzugerufenen Rettungswagen. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Die 77-jährige Dame verstarb am Abend im Krankenhaus.

An den Autos entstand jeweils Sachschaden. Sie wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell