Polizei Gütersloh

POL-GT: Tatverdächtige versuchen Zigarettenautomat zu sprengen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagabend (14.12., 19.10 Uhr) einen Zigarettenautomaten an der Kreuzung In den Kämpen/ Heinz-Baak-Weg zu sprengen. Zeugen beobachteten vier männliche Personen, die sich mit einem weißen SUV unmittelbar vor der Sprengung an dem Zigarettenautomaten aufhielten. Nach der Sprengung verließen die Tatverdächtigen den Bereich in unbekannte Richtung. Der Automat wurde beschädigt, hielt dem versuchten Diebstahl aber stand.

Die vier männlichen Tatverdächtigen waren der Beschreibung nach etwa 25 Jahre alt, waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen auf den Köpfen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem versuchten Diebstahl machen oder hatte im Tatzeitraum weitere verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell