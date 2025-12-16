Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Beethovenstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Im Ortsteil Schloß Holte haben sich Unbekannte am helllichten Tag 15.12., 09.40 - 13.20 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Beethovenstraße verschafft. Nachdem die Täter die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand der Feststellungen haben die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Beethovenstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell