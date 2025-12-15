Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen gesucht - Polizei ermittelt zu einem Raub in der Berliner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am vergangenen frühen Montagabend (08.12., 17.00 Uhr) kam eine 82-jährige Gütersloherin in der Fußgängerzone der Berliner Straße zu Sturz. Der genaue Ort befand sich zwischen der Kökerstraße und dem Durchgang zur Fuhrmannsgasse. Eine 4-5-köpfige Gruppe männlicher Jugendlicher half der Seniorin auf die Beine. Kurz darauf bemerkte die 82-Jährige den Diebstahl eines Etuis mit Dokumenten und einer EC-Karte.

Nach dem derzeitigen Stand der noch andauernden Ermittlungen geht die Kripo Gütersloh nun eher von einem Raub aus. Demnach besteht der Verdacht, dass die 82-Jährige durch jemanden aus der Gruppe Jugendlicher gestoßen oder stark angerempelt wurde und in der Folge stürzte.

Zur Beschreibung der 4-5 männlichen Jugendlichen ist bekannt, dass alle dunkle Kleidung und dunkle oder helle Sneaker trugen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen oder kann Hinweise auf die 4-5-köpfige Gruppe Jugendlicher geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

