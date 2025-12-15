Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer verstirbt bei Unfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Montagmorgen (15.12., 10.50 Uhr) befuhr ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer den Kleekamp. Er beabsichtigte nach rechts auf die Osnabrücker Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 38-jährigen Fahrradfahrer. Der 38-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Fahrtrichtung des Fahrradfahrers konnte bislang nicht sicher festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche dazu Hinweise geben können und den Fahrradfahrer kurz vor dem Unfall auf der Osnabrücker Straße gesehen haben. Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Der Mercedes-Fahrer ist ersten Angaben nach unverletzt. An dem Pkw und an dem Fahrrad entstand jeweils Sachschaden.

Die Unfallstelle wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Die Einmündung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung dauerte bis 14.15 Uhr an.

