Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher am helllichten Tag am Theresienweg

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Ein Einfamilienhaus am Theresienweg im Ortsteil Kaunitz war am Montag (15.12., 07.30 - 12.40 Uhr) Ziel eines Einbruchs durch unbekannte Täter. Am helllichten Tag hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend diverse Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

