Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Borgholzhausener Straße

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Am Mittwochmorgen (17.12., 06.45 Uhr) ereignete sich auf der Borgholzhausener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und dem Fahrer eines Lieferwagens. Zuvor befuhr der 43-jährige Fahrer eines VW Touran samt eines 24-jährigen Beifahrers die Borgholzhausener Straße aus Werther kommend in Richtung Borgholzhausen. Kurz nach der Einmündung Theenhausener Straße musste der VW-Fahrer sein Auto aufgrund eines Defektes auf dem Standstreifen des rechten Fahrbahnrands abstellen. Bei der Fahrzeugpanne versagte den Erkenntnissen zufolge auch die Elektrik, so dass das Auto unbeleuchtet war. Kurze Zeit danach befuhr ein 32-jähriger Mann aus Versmold mit einem VW Crafter die Borgholzhausener Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Transporter-Fahrer ungebremst mit dem abgestellten Pkw des 43-Jährigen, der sich mit seinem Beifahrer zum Unfallzeitpunkt unmittelbar an seinem Auto befand. Beide Insassen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Anschließend verständigte Rettungsdienstkräfte brachten den 43-Jährigen sowie seinen 24-jährigen Beifahrer zur weiteren stationären Behandlung in Krankenhäuser nach Bielefelder und Gütersloh. Der 32-jährige Fahrer des VW Crafter blieb unverletzt.

Die beiden stark beschädigten Unfallfahrzeuge mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell