Polizei Wuppertal

POL-W: W 31-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17.12.2025, gegen 01:05 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Höhne und Friedrich-Engels-Allee eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Taxifahrer zunächst von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Der 48-Jährige war mit seinem Toyota Corolla auf der Straße Steinweg in Richtung B7 unterwegs. Während er nach links in die Straße Höhne einbog, trat der Fußgänger auf der Fahrbahn an die Fahrerseite des Taxis heran. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann die Fahrertür zu öffnen. In der Folge fuhr der Taxifahrer los. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der 48-Jährige mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Wenige Minuten später meldete sich der Taxifahrer bei der Polizeileitstelle und kehrte dann zur Unfallörtlichkeit zurück. Bei dem Unfall erlitt der Fußgänger Verletzungen die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Da sich der Verdacht eines Betäubungsmittelkonsums ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Toyota Corolla des Taxifahrers wurde sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Bei der Unfallaufnahme kam das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei zum Einsatz. Währenddessen war die Kreuzung in diesem Bereich zeitweise gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

