Polizei Wuppertal

POL-W: W 31-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17.12.2025, gegen 01:05 Uhr) ereignete sich
auf der Kreuzung Höhne und Friedrich-Engels-Allee eine 
Verkehrsunfallflucht, bei der ein Taxifahrer zunächst von der 
Unfallörtlichkeit flüchtete.

Der 48-Jährige war mit seinem Toyota Corolla auf der Straße Steinweg 
in Richtung B7 unterwegs. Während er nach links in die Straße Höhne 
einbog, trat der Fußgänger auf der Fahrbahn an die Fahrerseite des 
Taxis heran. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann die 
Fahrertür zu öffnen. In der Folge fuhr der Taxifahrer los. Dabei kam 
es zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der 48-Jährige mit 
seinem Fahrzeug vom Unfallort.

Wenige Minuten später meldete sich der Taxifahrer bei der 
Polizeileitstelle und kehrte dann zur Unfallörtlichkeit zurück. 

Bei dem Unfall erlitt der Fußgänger Verletzungen die im Krankenhaus 
behandelt werden mussten. Da sich der Verdacht eines 
Betäubungsmittelkonsums ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Toyota Corolla des Taxifahrers wurde sichergestellt. Zudem 
beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Bei der Unfallaufnahme kam das Verkehrsunfallaufnahme-Team der 
Polizei zum Einsatz. Währenddessen war die Kreuzung in diesem Bereich
zeitweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, 
sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

