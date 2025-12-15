POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Elberfeld
Wuppertal (ots)
Heute Mittag (15.12.2025, gegen 11:15 Uhr) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Tannenbergstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 59-jähriger Lkw-Fahrer nach beendetem Entladen von der Laderampe wegzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin (80). Die Seniorin stürzte zu Boden und geriet unter den Lkw. Die 80-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Zur Spurensicherung und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs kam bei der Unfallaufnahme das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell