Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Heute Mittag (15.12.2025, gegen 11:15 Uhr) ereignete sich auf dem 
Parkplatz eines Supermarktes an der Tannenbergstraße ein schwerer 
Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 59-jähriger 
Lkw-Fahrer nach beendetem Entladen von der Laderampe wegzufahren. 
Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin (80). Die 
Seniorin stürzte zu Boden und geriet unter den Lkw.

Die 80-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. 
Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Zur Spurensicherung und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs kam bei
der Unfallaufnahme das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei zum 
Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

