Polizei Wuppertal

POL-W: SG Versuchter Raub auf einen Taxifahrer - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (14.12.2025, 23:30 Uhr) kam es auf der Focher Straße zu einem versuchten Raub auf einen Taxifahrer. Ein 68-Jähriger stand mit seinem Taxi an der Focher Straße. Dort setzte sich ein bislang unbekannter Mann auf den Rücksitz des VW und forderte unvermittelt die Herausgabe von Geld. Um seine Forderung zu unterstützen, drohte er mit dem Einsatz eines Elektroschockgeräts. Als der Taxifahrer sein Fahrzeug verließ, ohne der Forderung nachgekommen zu sein, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße. Der flüchtige ist circa 175 cm bis 180 cm groß und hat eine normale Figur. Er war dunkel bekleidet und sprach Deutsch ohne Akzent. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

