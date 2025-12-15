PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Versuchter Raub auf einen Taxifahrer - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (14.12.2025, 23:30 Uhr) kam es auf der Focher Straße zu
einem versuchten Raub auf einen Taxifahrer.

Ein 68-Jähriger stand mit seinem Taxi an der Focher Straße. Dort 
setzte sich ein bislang unbekannter Mann auf den Rücksitz des VW und 
forderte unvermittelt die Herausgabe von Geld. Um seine Forderung zu 
unterstützen, drohte er mit dem Einsatz eines Elektroschockgeräts. 
Als der Taxifahrer sein Fahrzeug verließ, ohne der Forderung 
nachgekommen zu sein, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung der 
Friedrich-Ebert-Straße.

Der flüchtige ist circa 175 cm bis 180 cm groß und hat eine normale 
Figur. Er war dunkel bekleidet und sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

