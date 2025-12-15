PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gaststätten- und Gewerbekontrollen in Alt-Remscheid

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (13.12.2025) führte die Polizei zusammen mit dem Zoll
und dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Kontrollen in
elf Gaststätten- und Gewerbeobjekten durch.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 83 Personen. Dabei wurde eine 
Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz 
gefertigt. Die kontrollierte Person führte zwei Bubbles, mutmaßlich 
mit Kokain, mit sich. Bei weiteren Kontrollen stellten die 
Einsatzkräfte ein verbotenes Springmesser und einen 
Teleskopschlagstock fest, welche jeweils mitgeführt wurden. Die 
Beamten fertigten sowohl eine Strafanzeige als auch eine 
Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. 
Zudem wurde eine Person festgenommen, gegen die ein Haftbefehl 
vorlag.

Aufgrund des Fundes von Munition in einem Gewerbeobjekt vollstreckte 
die Polizei noch am Abend Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen und 
Fahrzeuge zweier Personen. Hier fanden die Beamten unter anderem eine
PTB-Waffe, die sichergestellt wurde.

Die Polizei zieht ein positives Fazit und wird auch zukünftig 
Kontrollaktionen mit ihren Netzwerkpartner durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

