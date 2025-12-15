Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gaststätten- und Gewerbekontrollen in Alt-Remscheid

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (13.12.2025) führte die Polizei zusammen mit dem Zoll und dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Kontrollen in elf Gaststätten- und Gewerbeobjekten durch. Insgesamt kontrollierte die Polizei 83 Personen. Dabei wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die kontrollierte Person führte zwei Bubbles, mutmaßlich mit Kokain, mit sich. Bei weiteren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte ein verbotenes Springmesser und einen Teleskopschlagstock fest, welche jeweils mitgeführt wurden. Die Beamten fertigten sowohl eine Strafanzeige als auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem wurde eine Person festgenommen, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Aufgrund des Fundes von Munition in einem Gewerbeobjekt vollstreckte die Polizei noch am Abend Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen und Fahrzeuge zweier Personen. Hier fanden die Beamten unter anderem eine PTB-Waffe, die sichergestellt wurde. Die Polizei zieht ein positives Fazit und wird auch zukünftig Kontrollaktionen mit ihren Netzwerkpartner durchführen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell