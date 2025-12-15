PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Ein Leichtverletzter nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.12.2025, gegen 17:20 Uhr) ereignete sich auf
der Wichlinghauser Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Ein 37-Jähriger war mit seinem Dacia Duster auf der Wichlinghauser 
Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Aus bislang noch 
ungeklärter Ursache fuhr er vor der Einmündung zur Breslauer Straße 
auf den verkehrsbedingt wartenden Ford Fiesta eines 20-jährigen 
Wuppertalers auf. Durch den Aufprall wurde der Ford auf einen 
Linienbus geschoben. Bei der anschließenden Flucht des Dacia-Fahrers 
kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Opel Corsa. Nur durch 
eine Gefahrenbremsung der 37-jährigen Opel-Fahrerin konnte die 
Kollision verhindert werden.

Ermittlungen führten die eingesetzten Beamten zu dem Flüchtigen. 
Dieser konnte in der Breslauer Straße angetroffen werden. Der Mann 
ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem erhärtete 
sich der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt
hat. Auf der Wache wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen.

Der Fahrer des Ford erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den
Dacia Duster stellten die Beamten sicher.

Es entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

