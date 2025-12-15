Polizei Wuppertal

POL-W: W Ein Leichtverletzter nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.12.2025, gegen 17:20 Uhr) ereignete sich auf der Wichlinghauser Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 37-Jähriger war mit seinem Dacia Duster auf der Wichlinghauser Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr er vor der Einmündung zur Breslauer Straße auf den verkehrsbedingt wartenden Ford Fiesta eines 20-jährigen Wuppertalers auf. Durch den Aufprall wurde der Ford auf einen Linienbus geschoben. Bei der anschließenden Flucht des Dacia-Fahrers kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Opel Corsa. Nur durch eine Gefahrenbremsung der 37-jährigen Opel-Fahrerin konnte die Kollision verhindert werden. Ermittlungen führten die eingesetzten Beamten zu dem Flüchtigen. Dieser konnte in der Breslauer Straße angetroffen werden. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat. Auf der Wache wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer des Ford erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Dacia Duster stellten die Beamten sicher. Es entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro.

