POL-W: W Zusammenstoß auf der Elias-Eller-Straße

Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 13.12.2025, gegen 10:40 Uhr, kam es auf der Elias-Eller-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 40-jähriger Mann bog mit seinem Fiat Punto von der Staasstraße nach links in die Elias-Eller-Straße ab. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 78-Jährigen, der mit seinem Kymco Downtown Roller auf der Elias-Eller-Straße in Richtung Marktstraße unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß sowie dem Sturzgeschehen, erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

