Polizei Wuppertal

POL-W: W Zusammenstoß auf der Elias-Eller-Straße

Wuppertal (ots)

Am 13.12.2025, gegen 10:40 Uhr, kam es auf der Elias-Eller-Straße zu 
einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Ein 40-jähriger Mann bog mit seinem Fiat Punto von der Staasstraße 
nach links in die Elias-Eller-Straße ab. Dabei übersah er nach 
bisherigen Erkenntnissen einen 78-Jährigen, der mit seinem Kymco 
Downtown Roller auf der Elias-Eller-Straße in Richtung Marktstraße 
unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß sowie dem 
Sturzgeschehen, erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen und 
wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

