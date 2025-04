Direktion Bundesbereitschaftspolizei

BPOLD BP: Führungswechsel bei der Bundesbereitschaftspolizei Uelzen - Rückblick auf einsatzintensive Jahre

Die Bundespolizeiabteilung Uelzen verabschiedet Bernd Gasow und blickt auf einsatzintensive Jahre zurück.

Fast 10 Jahre war Polizeioberrat Bernd Gasow Abteilungsführer der Uelzener Bundespolizei. Herausfordernde Einsätze prägten diese Jahre. Die Bekämpfung der irregulären Migration war und ist dabei ein Schwerpunkt.

Seit September 2015, mit der vorläufigen Wiedereinführung der Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze und seit Herbst des vergangenen Jahres an allen Landesbinnengrenzen, befinden sich auch Beamtinnen und Beamte der Bundesbereitschaftspolizei aus Uelzen Woche für Woche bundesweit zur Unterstützung der Bundespolizeidienststellen an den Grenzen im Einsatz. Im Mittelpunkt stehen für die Uelzener Bundespolizei derzeit die Unterstützungseinsätze an der deutsch-niederländischen Grenze. Eine wichtige Aufgabe besteht bei diesen Einsätzen darin, mit festen Kontrollstellen und mobilen Streifen Fahrzeuge und Reisende zu kontrollieren, um unerlaubte Einreisen zu verhindern. Mit moderner Fahndungstechnik werden wöchentlich tausende Kontrollen durchgeführt und schnell bearbeitet. Tagtäglich gehen den Uelzener Beamtinnen und Beamten Straftäter aller Art ins Netz. In Erinnerung bleiben Festnahmen von Schleusern, Drogenkurieren und Waffenschmuggler. Insbesondere bei Festnahmen von Schleusern auf frischer Tat erfolgen zeitnah Durchsuchungen von Fahrzeugen und Wohnungen der Beschuldigten. Mit der Sicherstellung von Beweismaterialien durch Uelzener Einsatzeinheiten wird ein bedeutsamer Beitrag zur Verhinderung der menschenverachtenden Schleuserkriminalität geleistet.

Aber auch der G20-Gipfel 2017 in Hamburg und der G7-Gipfel im Schloss Elmau in Bayern bleiben bei vielen Beamtinnen und Beamten im Gedächtnis. Bei beiden Großanlässen wurden die Uelzener Einsatzeinheiten besonders gefordert. In Hamburg gab es damals zudem massive gewalttätige Ausschreitungen im Zuge von Protesten. Die Bewältigung solcher robuster Einsatzlagen gehört zum Kernprofil der Uelzener Bundesbereitschaftspolizei.

Reichlich zu tun hatten die Uelzener Bundespolizisten auch in der "Corona-Krise". Zahlreiche Impfstofftransporte wurden geschützt. Bei vielen Demonstrationen war das Demonstrationsrecht der Teilnehmenden zu schützen und ein friedlicher Verlauf zu gewährleisten.

Bei den beiden großen Nukleartransporten per Bahn 2020 und 2025 hatte die Abteilung ebenfalls lange Streckenabschnitte personal- und technikintensiv zu schützen.

Schlussendlich sei noch die UEFA EURO 2024 im eigenen Land zu nennen. Hier unterstützte die Uelzener Abteilung andere Bundespolizeidienststellen bei der Einsatzführung und war mit verschiedenen Einsatzeinheiten zur Unterstützung in Berlin und Hamburg.

"Unter der Leitung von Polizeioberrat Bernd Gasow hat die Bundespolizeiabteilung Uelzen hervorragende Arbeit geleistet." "- Miteinander. Füreinander. Für unser Land - beschreibt treffend, wie die Uelzener Bundesbereitschaftspolizistinnen und -polizisten ihren Dienst leisten", so Präsident Dr. Niechziol.

Der Präsident der Direktion Bundesbereitschaftspolizei wird Bernd Gasow am 23. April 2025 in einer Feierstunde bei der Bundespolizei in Uelzen in Anwesenheit von rund 400 Gästen und Mitarbeitenden verabschieden.

In der Amtszeit von Herrn Gasow wurde in Uelzen die "BFE+" (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Plus) aufgestellt. Eine Einheit, die speziell fortgebildet, mit modernsten Führungs- und Einsatzmitteln ausgestattet und für den Einsatz gegen terroristische Gewalttäter trainiert ist.

"Der Standort Uelzen wird mit der Aufstellung einer dritten Einsatzhundertschaft weiter aufwachsen und im Jahr 2026 die Zahl von rund 700 Beschäftigten erreichen. Das ist ein klares Bekenntnis der Bundespolizei zur Region", so Präsident Dr. Niechziol.

Viele Kolleginnen und Kollegen stammen ursprünglich nicht aus Uelzen und Umgebung. Der dienstlichen Heimat folgt häufig die Verlagerung des Lebensmittelpunkts in den Nordosten Niedersachsens, nicht nur nach Uelzen, sondern auch in die umliegenden Landkreise. Sie sind hier heimisch geworden und haben Familien gegründet. Sie sind Mitglieder in Sportvereinen und Schützengilden oder engagieren sich in Freiwilligen Feuerwehren und anderen gemeinnützigen Organisationen.

Die Nachfolge tritt Dr. Jürgen Kepura an, der in Uelzen geboren und aufgewachsen ist. Er hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt, ist heute Leitender Polizeidirektor und lebt im Landkreis Harburg. In seinen ersten Berufsjahren war er Angehöriger der Polizeieinheit, die er jetzt als Abteilungsführer übernimmt. Nach vielen beruflichen Stationen in Norddeutschland, Berlin und Brandenburg, kehrt er nun zurück nach Uelzen. Zuvor war er neun Jahre im Stab der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt für die Einsatzangelegenheiten der Bundespolizei in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Der promovierte Erziehungswissenschaftler forschte zur Präventionspraxis der Polizei und publiziert zu polizeilichen Fragestellungen.

