PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeikräfte stellen 30-jährigen Einbrecher auf frischer Tat

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde in der vergangenen Mittwochnacht (17.12., 04.10 Uhr) über eine Alarmauslösung an der Michaelisschule (Anschrift Niemeiers Kamp) informiert und stellt im Laufe des Einsatzes einen 30-jährigen Einbrecher auf frischer Tat. Zuvor hatte sich der Tatverdächtige gewaltsam Zutritt durch einen rückwärtigen Zugang in das Schulgebäude verschafft. Wenige Minuten nach der Alarmauslösung umstellten Polizeikräfte das Gebäude. Trotz eines kurzen Fluchtversuches stellten die Beamten den 30-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rucksack des Mannes befand sich vermeintliches Diebesgut, welches in der Folge sichergestellt wurde.

Nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft Bielefeld ergaben sich zunächst keine Haftgründe gegen den Mann mit Wohnsitz in Dortmund. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige am Mittag entlassen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 11:20

    POL-GT: Verkehrsunfall auf der Borgholzhausener Straße

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (MK) - Am Mittwochmorgen (17.12., 06.45 Uhr) ereignete sich auf der Borgholzhausener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und dem Fahrer eines Lieferwagens. Zuvor befuhr der 43-jährige Fahrer eines VW Touran samt eines 24-jährigen Beifahrers die Borgholzhausener Straße aus Werther kommend in Richtung Borgholzhausen. Kurz nach der Einmündung Theenhausener Straße ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:26

    POL-GT: Tatverdächtige versuchen Zigarettenautomat zu sprengen

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagabend (14.12., 19.10 Uhr) einen Zigarettenautomaten an der Kreuzung In den Kämpen/ Heinz-Baak-Weg zu sprengen. Zeugen beobachteten vier männliche Personen, die sich mit einem weißen SUV unmittelbar vor der Sprengung an dem Zigarettenautomaten aufhielten. Nach der Sprengung verließen die Tatverdächtigen den ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:05

    POL-GT: Einbrecher am helllichten Tag am Theresienweg

    Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Ein Einfamilienhaus am Theresienweg im Ortsteil Kaunitz war am Montag (15.12., 07.30 - 12.40 Uhr) Ziel eines Einbruchs durch unbekannte Täter. Am helllichten Tag hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend diverse Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren