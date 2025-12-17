Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeikräfte stellen 30-jährigen Einbrecher auf frischer Tat

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde in der vergangenen Mittwochnacht (17.12., 04.10 Uhr) über eine Alarmauslösung an der Michaelisschule (Anschrift Niemeiers Kamp) informiert und stellt im Laufe des Einsatzes einen 30-jährigen Einbrecher auf frischer Tat. Zuvor hatte sich der Tatverdächtige gewaltsam Zutritt durch einen rückwärtigen Zugang in das Schulgebäude verschafft. Wenige Minuten nach der Alarmauslösung umstellten Polizeikräfte das Gebäude. Trotz eines kurzen Fluchtversuches stellten die Beamten den 30-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rucksack des Mannes befand sich vermeintliches Diebesgut, welches in der Folge sichergestellt wurde.

Nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft Bielefeld ergaben sich zunächst keine Haftgründe gegen den Mann mit Wohnsitz in Dortmund. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige am Mittag entlassen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

