PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf - Zeugen informieren die Polizei im richtigen Moment

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als eine Gütersloherin Donnerstagabend (18.12.) ein gestohlenes E-Bike melden wollte, hatte die Gütersloher Polizei eine gute Nachricht für sie. Ihr E-Bike hatten die Beamten kurz zuvor an der Kirchstraße sichergestellt. Drei Männer waren zuvor an der Kirchstraße im Bereich eines Fahrradständers aufgefallen. Aufmerksame Zeugen informierten im richtigen Moment die Polizei. Diese Zeugen werden gesucht. Die Polizei bittet darum, dass diese und weitere Zeugen, welche zu dem Sachverhalt Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 melden.

Um 19.30 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein. Drei Männer machten sich an abgeschlossenen E-Bikes und E-Scootern zu schaffen. Als die Polizei eintraf, rannten sie davon. Einer wurde in der direkten Umgebung gestellt. Es handelt sich um einen 35-jährigen Gütersloher, welcher bereits mehrfach aufgrund ähnlicher Delikte aufgefallen war. Die beiden anderen Männer flüchteten. Das sichergestellte E-Bike hatten die Männer in einen Hauseingang gestellt, um es dort ungesehen aufzubrechen. Ersten Angaben nach hatten die beiden flüchtenden Männer ein weiteres E-Bike dabei. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:36

    POL-GT: Ersthelfer gesucht - Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall in Werther (Westf.)

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Nachdem es Mittwochmorgen (17.12., 6.45 Uhr) zu schweren Verkehrsunfall auf der Borgholzhausener Straße kam, sind die Ermittlungen zu dem genauen Unfallgeschehen eingeleitet worden. Im Zuge derer sucht die Polizei wichtige Zeugen, welche sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei um die Verletzten ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:46

    POL-GT: 77-jährige Dame verstirbt nach Unfall in Halle (Westf.)

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Dienstagnachmittag (16.12., 16.05 Uhr) ereignete sich auf der Nordstraße in Höhe der Theenhausener Straße ein Verkehrsunfall. In der Folge verstarb eine 77-jährige Autofahrerin aus Harsewinkel. Vorbehaltlich weiterer Ermittlung ergab sich folgender Unfallhergang: Die 77-jährige Frau befuhr mit einem Toyota Yaris die Nordstraße in Richtung Theenhausener Straße. Sie ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:40

    POL-GT: Polizeikräfte stellen 30-jährigen Einbrecher auf frischer Tat

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde in der vergangenen Mittwochnacht (17.12., 04.10 Uhr) über eine Alarmauslösung an der Michaelisschule (Anschrift Niemeiers Kamp) informiert und stellt im Laufe des Einsatzes einen 30-jährigen Einbrecher auf frischer Tat. Zuvor hatte sich der Tatverdächtige gewaltsam Zutritt durch einen rückwärtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren