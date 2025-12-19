Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf - Zeugen informieren die Polizei im richtigen Moment

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als eine Gütersloherin Donnerstagabend (18.12.) ein gestohlenes E-Bike melden wollte, hatte die Gütersloher Polizei eine gute Nachricht für sie. Ihr E-Bike hatten die Beamten kurz zuvor an der Kirchstraße sichergestellt. Drei Männer waren zuvor an der Kirchstraße im Bereich eines Fahrradständers aufgefallen. Aufmerksame Zeugen informierten im richtigen Moment die Polizei. Diese Zeugen werden gesucht. Die Polizei bittet darum, dass diese und weitere Zeugen, welche zu dem Sachverhalt Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 melden.

Um 19.30 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein. Drei Männer machten sich an abgeschlossenen E-Bikes und E-Scootern zu schaffen. Als die Polizei eintraf, rannten sie davon. Einer wurde in der direkten Umgebung gestellt. Es handelt sich um einen 35-jährigen Gütersloher, welcher bereits mehrfach aufgrund ähnlicher Delikte aufgefallen war. Die beiden anderen Männer flüchteten. Das sichergestellte E-Bike hatten die Männer in einen Hauseingang gestellt, um es dort ungesehen aufzubrechen. Ersten Angaben nach hatten die beiden flüchtenden Männer ein weiteres E-Bike dabei. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

